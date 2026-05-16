ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ: ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಕುರಿತ ವರದಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ಲ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಥ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನರು ಸುಲಲಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬದ್ಧರಾಗಿರು ತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಮೋದಿ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್' ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಪರೂಪವೆಂಬಂತೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>