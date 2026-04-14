ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಮೋದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 15:45 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ನಾಯಕರ ಮಾತುಕತೆ
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಪರ ಸಂದೇಶ
ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 'ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಭದ್ರತೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸ್ಥಿರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬಲವರ್ಧನೆ
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
40 ನಿಮಿಷ
ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಅವಧಿ
ಫೆಬ್ರುವರಿ 2
ಫೆಬ್ರುವರಿಯ ಚರ್ಚೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಮಾರ್ಚ್ 24
ಮಾರ್ಚ್‌ ಮಾಸದ ಮಾತುಕತೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
IndiaNarendra ModiUSAmericaIranDonald TrumpIran–Israel warHormuz strait

