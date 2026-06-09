ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದೆ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ‌ಖರ್ಗೆ

ಉಜ್ವಲಾ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಆಕ್ರೋಶ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 14:49 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 14:49 IST
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