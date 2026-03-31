ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಟ ಸಂಪ್ರತಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಸಂದೇಶ ಮುಖ್ಯ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

<p><strong>ಗಾಂಧಿನಗರ:</strong> 'ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಟ ಸಂಪ್ರತಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಅಹಿಂಸೆಯ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮೋದಿ ಅವರು, 'ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಮಾನವೀಯತೆಗೂ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ವೇದಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p class="title">ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ವೇಳೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಕೋಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಜೈನ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮ್ರಾಟ ಸಂಪ್ರತಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, 'ಮೌಲ್ಯಯುತ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>