ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ‘ದೇಶದ ಜನರು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಕನಸು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ’ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇಶದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಪೂರೈಸಿದ ಮೋದಿ ಅವರು, ತನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ 12 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ಡಿಎ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p><strong>‘ಜನರು ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ’:</strong> ‘ಜನರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮಹತ್ವನ್ನು ಅವರು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘2014ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಜನರು ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>‘ವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ’: </strong>‘ಎನ್ಡಿಎ ತನ್ನ 12 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದುಷ್ಟ ಬಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಉದಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಜನರ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>‘ಜಾಲ್ಮುರಿ’ ಸವಿದ ಪ್ರಧಾನಿ: </strong>ಎನ್ಡಿಎಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂಗಾಳಿ ಕುರುಕಲು ‘ಜಾಲ್ಮುರಿ’ (ಖಾರಾ ಮಂಡಕ್ಕಿಯ ಮಿಶ್ರಣ) ಸವಿದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. </p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ತಿನಿಸು ಸವಿದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಾಟಕ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಮೋದಿ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿಗೆ ‘ಜಾಲ್’ (ಖಾರಾ) ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವ ಎನ್ಡಿಎ ನಿರ್ಣಯ: </strong>ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಎನ್ಡಿಎ ನಾಯಕರು, ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮೋದಿ ಅವರ ದಾರ್ಶನಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ದಣಿವರಿಯದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಎನ್ಡಿಎ, ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>