ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ * ಎನ್‌ಡಿಎ ಅಭಿನಂದನೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 17:15 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 17:15 IST
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