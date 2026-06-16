<p><strong>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ‘ಪಕ್ಷಾಂತರಿ ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನುಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಯೊಂದಿಗೆ 2023ರ ತ್ರಿಪುರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು(ಎನ್ಸಿಪಿಐ) ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ(ಟಿಎಂಸಿ) ಬಂಡಾಯ ಬಣವನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>2023ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದಿರುವ ಎನ್ಸಿಪಿಐ, ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿದ್ದರೂ ಅದರ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೌರಾದಲ್ಲಿದೆ. ಕಲ್ಕತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಕೀಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೆವ್ಲಿ ಕುಂಡು ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸ್ಥಳವು ಉತ್ತಿಯಾ ಕುಂಡು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶೆವ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೋ ಬಿಸ್ವಾ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಬ ಬರಹವಿದೆ.</p>.<p>ಆಸ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿಯಾ ಕುಂಡು ಅವರು ಬಂಗಾಳಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು, ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೊಧಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಯೋಗ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪೆನ್ನಿನ ತುದಿಯ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಿ ರುವ ಎನ್ಸಿಪಿಐ, ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿತ್ತು.</p>.<p>ತ್ರಿಪುರಾದ ಚವಮನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಬರ್ಜೇದಾ ಅವರು ಕೇವಲ 536 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷವು 2023ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿ ರುವ ಸಂತನು ದೇ ಅವರು, ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟಿಎಂಸಿಯ 20 ಸಂಸದರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಂಡಾಯ ಬಣದ ವಿಲೀನದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ’: ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೊರೆದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದ ಅರೂಪ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಆಟ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕರು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಮೊರೆ</strong></p><p>ಟಿಎಂಸಿಯ ಬಂಡಾಯ ಬಣವು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ಸಿಪಿಐನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ.</p><p>ಟಿಎಂಸಿಯ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಎನ್ಸಿಪಿಐನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ₹75</strong></p><p>2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹75 ನಗದು ಇತ್ತು.</p><p>ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹1,13,075 ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ತ್ರಿಪುರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಖರ್ಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ₹1.13 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಎನ್ಸಿಪಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು 'ಅಕ್ರಮ ಪಕ್ಷಾಂತರ'ದ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಧಾರ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. </blockquote><span class="attribution">ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ</span></div>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-51-275383377</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>