ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿ: ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ತರಬೇತಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ‘ನೀಟ್–ಯುಜಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾನು ನಡೆಸುವ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯು (ಎನ್ಟಿಎ) ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ‘ಐಜಿಒಟಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಭಾರತ್ ವೇದಿಕೆ’ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. </p>.<p>‘ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಮಯೋಗಿ: ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ– ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಆಫ್ಲೈನ್, ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಗದ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿದ್ಧತೆ, ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನಗಳ ಅನುಸರಣೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>