ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ನೀಟ್‌–ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂದು: ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಎನ್‌ಟಿಎ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:15 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 1:46 IST
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ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತ ಬ್ಯಾನರ್‌ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತ ಬ್ಯಾನರ್‌ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
NEET Exam
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