ಬಿಹಾರದ ನವಾದಾದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್‌ ಬಂಧನ

<p><strong>ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ನವಾದಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಕ್ಸಲ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ರೈಫಲ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಲ್ಎಫ್ಐನ ಸದಸ್ಯ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ರಜೌಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಬಂಧಿತರಿಂದ ಎ.ಕೆ.47 ಬಂದೂಕು(1), 27 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು, 315 ಮಾದರಿಯ ರೈಫಲ್ಸ್, ಎರಡು ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಗಳು, ಮೂರು ಜೊತೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>