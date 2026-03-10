ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಪುಸ್ತಕ ಹಿಂಪಡೆದು ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ: ಏನಿದು ವಿವಾದ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:22 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:22 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಾಸ್ತು: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಈ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿ
ವಾಸ್ತು: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಈ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ನಿಯಮ ಬದಲು: 25 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ನಿಯಮ ಬದಲು: 25 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗುರುಗ್ರಾಮ: ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಏಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು, ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ
ಗುರುಗ್ರಾಮ: ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಏಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು, ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
Text bookJudiciary systemNCERT

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT