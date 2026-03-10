ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌: ಅವಾಚ್ಯ ಭಾಷೆ; 30 ದಿನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ರಾಮ್ ಶಿಂದೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎನ್ಸಿಪಿ (ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬಣ) ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ 30 ದಿನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತಾ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಲಾಡ್ ಅವರು, ‘ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಘನತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭಾಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮೋರೆ ಅವರಿಗೆ 30 ದಿನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಶಿಪಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>