<p><strong>ಪುಣೆ:</strong> ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ(ಎನ್ಡಿಎ) 150ನೇ ಕೋರ್ಸ್ನ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಅವರು, ‘ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಜ್ಞಾನವಂತ ಯೋಧರಾಗಿ ಎನ್ಡಿಎ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ(ಜೆಎನ್ಯು) 236 ಮಂದಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 21 ಕೆಡೆಟ್ಗಳಿಗೂ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ 353 ಕೆಡೆಟ್ಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನವು ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಎ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>