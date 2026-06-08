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Homenewsindia news

ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಟಿಎಂಸಿಯ 20 ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 13:13 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 13:13 IST
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Introduction
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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ: 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 330 ಮಂದಿ ಸಾವು; ಮೃತಪಟ್ಟ ಆನೆ ಎಷ್ಟು?

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ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಗದ ನೀಲಗಿರಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳಿವೆ. ಆನೆ ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷದ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ: 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 330 ಮಂದಿ ಸಾವು; ಮೃತಪಟ್ಟ ಆನೆ ಎಷ್ಟು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ: 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 330 ಮಂದಿ ಸಾವು; ಮೃತಪಟ್ಟ ಆನೆ ಎಷ್ಟು?
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ: 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 330 ಮಂದಿ ಸಾವು; ಮೃತಪಟ್ಟ ಆನೆ ಎಷ್ಟು?
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