ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 5:46 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 5:46 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶ: ಸಂಸದ ಸೂರ್ಯ, ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಜಟಾಪಟಿ
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶ: ಸಂಸದ ಸೂರ್ಯ, ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಜಟಾಪಟಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪದ ವಿಡಿಯೊ ನಕಲಿ: ಎನ್‌ಟಿಎ
ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪದ ವಿಡಿಯೊ ನಕಲಿ: ಎನ್‌ಟಿಎ
Uttar PradeshsuicideNeet

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