ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ: ಆತಂಕ ಬೇಡ; ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಯ

ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 5:51 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 5:51 IST
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EducationNEET ExamNeetDharmendra PradhanGovt of India

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