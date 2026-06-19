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Homenewsindia news

NEET Exam: ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ; ಕೇಂದ್ರದ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
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‘ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ’ ನಿರ್ಬಂಧದ ಹಿಂದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪಾತ್ರ: ಕಂಪನಿ ಸಿಇಒ ಡ್ಯುರೊವ್ ಆರೋಪ
NEET ExamDelhi High CourtTelegram

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