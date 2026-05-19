NEET 2026: ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೊದಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಕೈಬರಹದ ಪಿಡಿಎಫ್ ಸೋರಿಕೆ

<p>ನೀಟ್ ಯುಜಿ–2026ರ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ 60 ಪುಟಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಒಳಗೊಂಡ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪ್ರತಿಯು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವು ತನಿಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವ 60 ಪುಟಗಳ ಕೈಬರಹದ ಪಿಡಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೈಬರಹದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದ್ಯ, ಕೈಬರಹದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .</p><p>ನೀಟ್ ಯುಜಿ 2026ರ ಕೈಬರಹದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಎನ್ಟಿಎ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮಾಜಿ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿ.ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಮನೀಶಾ ಮಾಂಧರೆ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೊಠಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅನುಮತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>. <p>‘ಕೈಬರಹದ ಪ್ರತಿಯು ನೀಟ್ನ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುಮಾನ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ದೂರದರ್ಶನದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೀಟ್ ಪ್ರಕರಣವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ಮೊದಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಕಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿಡಿಎಫ್ ಹೇಗೆ ಹೊರಬಂತು? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>