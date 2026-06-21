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Homenewsindia news

ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಪಿ ಆಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 6:29 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 6:29 IST
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ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ

ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ

(ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ)

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