ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು: NTAಗೆ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೋಪ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 14:58 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 14:58 IST
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