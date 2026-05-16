₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ತಂದೆ; ಮಗ ಗಳಿಸಿದ್ದು 107 ಅಂಕ

<p>ನವದೆಹಲಿ: ನೀಟ್ 2026ರ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಕರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೂವರನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಬಂಧಿಸಿದೆ.</p><p>ಮೊದಲಿಗೆ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ guess ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡೆ ಹರಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. </p><p>ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಾದ ದಿನೇಶ್ ಬಿವಾಲ್, ಮಂಗಿಲಾಲ್ ಬಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಿಲಾಲ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ವಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. </p><p><strong>ಆರೋಪಿ ದಿನೇಶ್ ಮಗ ರಿಷಿ ಬಿವಾಲ್ಗಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ಹುಡುಕಾಟ</strong></p><p>ಆರೋಪಿ ದಿನೇಶ್ ಬಿವಾಲ್ ಮಗ ರಿಷಿ ಬಿವಾಲ್ಗಾಗಿಯೂ ಸಿಬಿಐ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ರಿಷಿ ಕೈಸೇರಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನೇಶ್ ಬಿವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ₹10 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಅವರ ಮಗ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ 720ಕ್ಕೆ 107 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್, ರಿಷಿಗಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಖರೀದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p><p><strong>ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ</strong></p><p>ದಿನೇಶ್ ಮಗ ರಿಷಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಿಬಿಐ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 44ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದ ರಿಷಿ, 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p><p>ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಷಿ ಬಿವಾಲ್ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶೇ 50.80 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>