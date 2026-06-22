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Homenewsindia news

ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪದ ವಿಡಿಯೊ ನಕಲಿ: ಎನ್‌ಟಿಎ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 2:46 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 2:46 IST
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