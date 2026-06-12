ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ನೀಟ್‌–ಯುಜಿ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ, ರಫ್‌ಶೀಟ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 14:34 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 14:34 IST
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NEET ExamNeet

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