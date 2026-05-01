ನೀಟ್‌ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳಿವು...

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮೇ 3ರಂದು ನಡೆಯುವ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಎನ್ಟಿಎ) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎನ್ಟಿಎ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೆಂದರೆ... ಪಾರದರ್ಶಕ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ: ಮುಂಚಿತ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಧರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಧ ತೋಳಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವುಲ್ಲನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಜತೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಡಿ ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ತಡವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ದಂತ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ 3ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.