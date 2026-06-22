ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ನೀಟ್‌

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
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ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ 37 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ
ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಎನ್‌ಟಿಎ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ 
Neetexam

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