ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ: ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ 22 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 9:31 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 9:31 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀಟ್‌–ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂದು: ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಎನ್‌ಟಿಎ
ನೀಟ್‌–ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂದು: ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಎನ್‌ಟಿಎ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀಟ್‌–ಯುಜಿ 2026ರ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ: ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ
ನೀಟ್‌–ಯುಜಿ 2026ರ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ: ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ
NEET ExamMedicalexamACNTA

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT