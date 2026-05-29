<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ನೀಟ್–ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶಗಳು (ಟಿಎನ್ಇಎ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಮತ್ತು ಬಿ.ಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಣ್ಣಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಮೇ 3ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಲಕ್ಷವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ' ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ.</p>