ನವದೆಹಲಿ: ಶ್ರವಣ ಹಾಗೂ ವಾಕ್ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಜೀವವಿಮೆ ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗವು (ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ) ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಐಆರ್ಡಿಎಐ) ಮಂಗಳವಾರ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕನೊಂಗೊ, 1993ರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 12ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಗವಿಕಲ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಮೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ವಾಕ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಲೂಧಿಯಾನದ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ್ ಭಾರತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭದ್ರತೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮಾನ ಹಣಕಾಸು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಐಆರ್ಡಿಎಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮೆ ನಿರಾಕರಿಸದಂತೆ, ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಮೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದರು.

'ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಂತೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ' ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಆರ್ಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ, 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.