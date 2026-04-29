ನೀಲಗಿರಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ 13 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿ

ಚೆನ್ನೈ: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯದಂತಿರುವ, ಸಾವಿರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉದಕಮಂಡಲದ ನೀಲಗಿರಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಡಾನ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಧುಮಲೈ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು 13 ದಿನಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. 400 ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಏಳು ಅರಣ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆಯ ಎರಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಶನಿವಾರದ (ಏ. 25) ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಗಾಳಿಯ ಕಾರಣ ಬೆಂಕಿಯು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ಅಡ್ಡಯನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವು.

ನೀಲಗಿರಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವು ಹುಲಿ, ಆನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

ಜನರೇ ಹಚ್ಚಿದ ಬೆಂಕಿ?: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ನೀಲಗಿರಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಜನರು ಆರೋಪ. ಇಲಾಖೆಯು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸವಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಾಪಾಸು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. –ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಗಳು