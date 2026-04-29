ನವದೆಹಲಿ: 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ 9,400 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಆರ್ಬಿಐ, ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಿಬಿಐ ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಫೆಬ್ರುವರಿ 9ರಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಭಾರತೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು, ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಂಬಂಧ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸಲು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರುವಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.

ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆರ್.ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಸದ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ದೈತ್ಯ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಹಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಂಥ ವಂಚನೆ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಖಾತೆಗಳ ಸ್ಥಗಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರದಿಯ ಇತರ ಅಂಶಗಳು

• ಬಳಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಲೋಗೊ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ (ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್) ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಿದೆ

• ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನೀಡಿದೆ

• ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ, ಅಪರಿಚಿತ ಕರೆಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೊವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ

• ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ವಾರಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಿಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ (ನೋಂದಾಯಿತ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ