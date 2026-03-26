ಹಸ್ತಾಂತರ: ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಪ್ರಕರಣ ಪುನಃ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಕಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ತಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ಮರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಲಂಡನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಹಸ್ತಾಂತರ ಬಳಿಕ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಭರವಸೆಗಳು ನಂಬಲರ್ಹವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹಾಗೂ ಜೆ ಅವರು ಇದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>'ಬ್ರಿಟನ್ನ ಜೈಲಿನಿಂದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ, ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಐದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡಿರುವ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಜಯ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ, ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಆರೋಪಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದನ್ನು ಲಂಡನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದು ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>'ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ನನ್ನ ಅರ್ಜಿಯ ಮರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>