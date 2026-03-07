ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ PM ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ.. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಲೇವಡಿ

<p><strong>ಲಖನೌ</strong>: ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆಂದುಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ರಚನೆಯಾದಾಗ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾರೈಸಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸಿಎಂ ಆದರು. ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಬಳಿಕ ಪಿಎಂ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ, ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು.</p><p>ಲಖನೌದ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ಆವರ ಈ ಹೊಸ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಬಿಹಾರ ಭಾಗದ ಅಹಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಮೋಸ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>ನೀವೆ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನ ದೊಡ್ಡದೋ? ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ದೊಡ್ಡದೋ ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಿತೀಶ್ ನಡೆ ಖಂಡಿಸಿದರು.</p><p>ನಿತೀಶ್ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೊಂದು ಅಪಹರಣ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎನ್ಡಿಎ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಆರ್ಜೆಡಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಉಮೇದುವಾರನನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬಿಹಾರದ ಮುಂದಿನ ಸಿ.ಎಂ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.</p><p>‘ನಾನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಜೆಡಿಯು ವರಿಷ್ಠ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತನ್ನದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಂತಾಗಿದೆ.</p><p>ಹಿಂದಿ ಭಾಷಿಕ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯವಾದ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ವರೆಗೂ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿರುವ ಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p><p>243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಯಲ್ಲಿ 89 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸದ್ಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಜೆಡಿಯು ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 85. ಈಗ, ಜೆಡಿಯು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಜಿಸಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಬಿಹಾರದ ಮುಂದಿನ ಸಿ.ಎಂ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p><p>ಮುಂದಿನ ಸಿ.ಎಂ ಯಾರಾಗುವರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಡಿಎದ ಯಾವೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ, ಈ ವಿಚಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಿಹಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿರುವ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಮುಂದಿನ ಸಿ.ಎಂ ಪಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ.</p><p>ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರು ಕುಶ್ವಾಹ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದು ಯಾದವೇತರ ನಂತರ ಒಬಿಸಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಲ್ಲದೇ, ನಿತೀಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಬಿಹಾರದ ಮುಂದಿನ ಸಿ.ಎಂ ಯಾರು; ಚರ್ಚೆ ಜೋರು.ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಭಾಗ–2.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>