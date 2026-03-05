ನಿತೀಶ್‌ ನಡೆ ಜನಾದೇಶಕ್ಕೆ ಬಗೆದ ದ್ರೋಹ: ತೇಜಸ್ವಿ

<p><strong>ಪಟ್ನಾ:</strong> ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿಪಕ್ಷ ಆರ್ಜೆಡಿ ಗುರುವಾರ ಟೀಕಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್,‘ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ರಾಜ್ಯದ ಜನಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ದ್ರೋಹ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಒಬಿಸಿಗಳ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಳವಳಿಯ ನೆಲವಾಗಿದ್ದ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ’ ಎಂದೂ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಈಗ, ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>