ಸ್ಪೀಕರ್‌ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯ: ಅವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸೋಲು

ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:21 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:21 IST
ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರ ಅಹಂ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಆಯುಧವಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನೋವಿನ ವಿಚಾರ
– ರವಿಶಂಕರ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ
ಲೋಕಸಭೆಯ ಉಪ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿರ್ವಾತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ
ಗೌರವ್‌ ಗೊಗೊಯಿ ವಿರೋಧ ಪ‍ಕ್ಷದ ಉಪ ನಾಯಕ
ParlimentOm Birla

