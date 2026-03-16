ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ: ಭಾರತ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಸಾರಿಗೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಡಗುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಜೈಶಂಕರ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ</span></div>.