ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ತಾರಸಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಅತ್ತೆ–ಮಾವನ ಬಂಧನ

<p><strong>ನೊಯ್ಡಾ:</strong> ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ತಾರಸಿಯಿಂದ ಹಾರಿ 24 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ದೀಪಿಕಾ ತಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪತಿ ಹೃತಿಕ್ (26) ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ– ಮಾವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಜಬಲ್ಪುರ ನಿವಾಸಿ ಹೃತಿಕ್ ಹಾಗೂ ದೀಪಿಕಾ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು' ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>