ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ: ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ– ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 14:47 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 14:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
North Koreamissile

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT