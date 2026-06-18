ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡದಿರಿ: ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎನ್‌ಟಿಎ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 13:36 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 13:36 IST
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