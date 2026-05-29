ಪಿಟಿಐ

ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ (2027) 'ನೀಟ್–ಯುಜಿ'ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಸಿಬಿಟಿ) ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಎನ್ಟಿಎ) ಶುಕ್ರವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ 'ನೀಟ್–ಯುಜಿ' ಅನ್ನು 'ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್' (ಪಿಪಿಟಿ) ಮಾದರಿಯಿಂದ ಸಿಬಿಟಿ ಮಾದರಿಗೆ ಬದಲಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಕಾರಣ ಮೇ 3ರ 'ನೀಟ್–ಯುಜಿ' ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎನ್ಟಿಎ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪಿ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಕ್ ಅರಾಧೆ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಎನ್ಟಿಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು (ಎಚ್ಎಲ್ಸಿಇ) 'ನೀಟ್–ಯುಜಿ' ಅನ್ನು ಸಿಬಿಟಿ ಮಾದರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಎನ್ಟಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎನ್ಟಿಎ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಬಿಟಿ ಮಾದರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ 'ನೀಟ್–ಯುಜಿ' ಮಾತ್ರ ಪಿಪಿಟಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಬಿಟಿ ಮಾದರಿಗೆ ಬದಲಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.