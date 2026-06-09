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Homenewsindia news

12 ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆ ನಿಯೋಜನೆ: ಭಾರತದ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 190 ಆಯುಧಗಳು

*ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧತೆ– ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 17:22 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 17:22 IST
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