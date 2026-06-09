12 ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆ ನಿಯೋಜನೆ: ಭಾರತದ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 190 ಆಯುಧಗಳು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ‘ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯೂ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ, ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಆಯುಧಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಭಾರತ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ...’</p>.<p>‘ಚೀನಾದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಲುಪಿ, ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಭಾರತ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹಗೆತನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಭಾರತ, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಜನವರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತೆ, ಭಾರತದ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 190 ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆಗಳಿವೆ. ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 170 ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ...’ </p>.<p>‘ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್’(ಎಸ್ಐಪಿಆರ್ಐ) ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚ, ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆಗಳು, ಕೆಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ವರದಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳ ಉಡ್ಡಯನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬರುವ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಸೂಚನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯು ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡ್ಡಯನ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಯು ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದವು’ ಎಂದೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<h2>12 ಸಿಡಿತಲೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ</h2><p> ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 12 ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದಾಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಪಿಆರ್ಐ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ‘ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ದಾಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಲದಿಂದ ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ(ಎಸ್ಎಸ್ಬಿಎನ್) ಕೂಡ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ವರದಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. </p><p><strong>‘ಬದಲಾದ ನೀತಿ’:</strong> ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಘರ್ಷವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲಾಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಪಿಆರ್ಐ ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ‘ಅಸಾಧಾರಣ ಸೇನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು’ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 92.1 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್(ಅಂದಾಜು ₹8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇ8.9ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸೇನೆಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<h2> ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು </h2><p>* ಅಮೆರಿಕ 2025ರಲ್ಲಿ ಸೇನೆಗಳಿಗಾಗಿ 954 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್(ಅಂದಾಜು ₹90 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚ </p><p>* 2025ರಲ್ಲಿ ಸೇನೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಚೀನಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 336 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) </p><p>* ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮಾಡಿರುವ ವೆಚ್ಚ 190 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್(ಅಂದಾಜು ₹18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) </p><p>* 2021–25 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ 162 ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಉಕ್ರೇನ್ ಭಾರತ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕತಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ </p><p>* ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಿದರ್ಶನ </p><p>* ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತೀಕಾರ’(digital retaliation) ನಡೆಸಿವೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>