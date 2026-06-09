ಒಡಿಶಾ–ಛತ್ತೀಸಗಢ ಗಡಿ: ನಕ್ಸಲರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಶಕ್ಕೆ

<p><strong>ಮಾಲಕಾನಗಿರಿ (ಒಡಿಶಾ):</strong> ಒಡಿಶಾ–ಛತ್ತೀಸಗಢದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಕ್ಸಲರ ಅಡಗುತಾಣದಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಪಡೆ (ಡಿವಿಎಫ್) ಮತ್ತು ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಬಿಎಸ್ಎಫ್) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸ್ತರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ (ಛತ್ತೀಸಗಢ) ದೂರ್ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಡಿಶಾದ ಮಾಥಿಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಿರ್ಮಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಟುವಾಪದರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಮಲ್ಕನಗಿರಿ ಎಸ್.ಪಿ. ವಿನೋದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶೋಧದ ವೇಳೆ ಒಂದು ಐಎನ್ಎಸ್ಎಎಸ್ ಲೈಟ್ ಮಷಿನ್ ಗನ್ (ಎನ್ಎಂಜಿ), ಎರಡು ಐಎನ್ಎಸ್ಎಎಸ್ ರೈಫಲ್ಗಳು, ಎರಡು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಂಬ್ಗಳು, 8 ಕೆ.ಜಿ. ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್, ಒಂದು ಗ್ರೆನೇಡ್, ಒಂದು ಎಕೆ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್, ಗನ್ ಪೌಡರ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಟೋನೇಟರ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>