ಸಹೋದರಿಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನೇ ತಂದ ಪ್ರಕರಣ: ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ ಸಿಎಂ

ಭುವನೇಶ್ವರ: ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಠೇವಣಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರಿಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಏ.28) ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಠೇವಣಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರಿಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನೇ ತಂದ ಪ್ರಕರಣ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?.ಏನಿದು ಘಟನೆ? ಕಿಯೋಂಜಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲಿಪೋಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೀತು ಮುಂಡಾ (50) ಎಂಬುವವರು ಸೋಮವಾರ (ಏ.27) ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಕರ್ಲಾ ಮುಂಡಾ (56) ಅವರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು 'ಒಡಿಶಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್'ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಹೋದರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ (ಆರ್ಡಿಸಿ) ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.'ಬುಧವಾರದಿಂದಲೇ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 'ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ (ಸಿಎಂಒ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಝಿ ಅವರು, 'ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಜೀತು ಮುಂಡಾ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹30 ಸಾವಿರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೂ ಜೀತು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.