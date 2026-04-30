ಕಿಯೋಂಜಾರ್‌ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಪ್ರಕರಣ: ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ

<p><strong>ಕಿಯೋಂಜಾರ್ (ಒಡಿಶಾ):</strong> ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮೃತ ಸಹೋದರಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ಸಹೋದರಿಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಸಾವಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಿಯೋಂಜಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಂದ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ನೀಡಿದ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಜೀತು ಮುಂಡಾ (50) ಮೃತ ಸಹೋದರಿ ಕಾರ್ಲಾ ಮುಂಡಾ (56) ಅವರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಒಡಿಶಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಲಿಪೋಸಿ ಶಾಖೆಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯದ್ದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಕೇಶಾರಿ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರು ಕಿಯೋಂಜಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆಗೂಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ತಂಡ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಜೀತು ಮುಂಡಾ ಅವರನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.</p>.<p><strong>ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ:</strong> ಒಡಿಶಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರಂಜನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂಡ ಗುರುವಾರ ಜೀತು ಮುಂಡಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿತು. </p>.<p>'ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂಡಾ ಅವರಿಗೆ ₹30,000 ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ತನ್ನ ಮೃತ ಸಹೋದರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>