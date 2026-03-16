ಸೋಮವಾರ, 16 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಒಡಿಶಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:42 IST
Last Updated : 16 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:42 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
1

ಒಡಿಶಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: 10 ಮಂದಿ ಸಾವು, 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯ

2

ಮಾತುಕತೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್

3

ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ: ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

4

5 ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಖಾಡ ಸಜ್ಜು: ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಉಳಿದೆಡೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ

5

ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಹಗರಣ: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

6

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಶಂಕೆ: ವಿಮಾನ ಬಳಸಿ ಹುಡುಕಾಟ

7

Karnataka Rains: ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೀದರ್‌ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಳೆ

8

2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ₹120 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ ಜೆನ್ ಝೀ ಪೀಳಿಗೆ!

9

FASTag ಪಾಸ್ ಶುಲ್ಕ ₹ 75ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ: ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಅನ್ವಯ

10

ಬಿಸಿಸಿಐ ನಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನಗೆ ‘ವಾರ್ಷಿಕ ಕಿರೀಟ’

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT