ನಕ್ಸಲ್‌ ನಾಯಕ ಸುಕ್ರು ಸೆರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

<p><strong>ಭುವನೇಶ್ವರ: </strong>ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ಸುಕ್ರು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಒಡಿಶಾ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ವೈ.ಬಿ. ಖುರಾನಿಯಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ನಕ್ಸಲ್ನ ಈ ನಾಯಕ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಶೋಧ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಕ್ರು ತಲೆಗೆ ₹55 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನವೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕಂದಮಲ್, ರಾಯಗಡ, ಕಲಹಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸಂದಿಸುವ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಒಡಿಶಾ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಕ್ರು ಅಡಗಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಒಡಿಶಾದ ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಸುಕ್ರು (49), ಛತ್ತೀಸಗಢದ ಸುಮಾರು 13 ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. </p>.