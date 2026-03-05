ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಸದಸ್ಯರ ಜತೆ ಕೂರಲಿರುವ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ: ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಲೋಕಸಭೆ

ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಲೋಕಸಭೆ; ಪದಚ್ಯುತಿ ನಿರ್ಣಯದ ಚರ್ಚೆ ಮಾರ್ಚ್‌ 9ಕ್ಕೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:37 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:37 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Om BirlaLoksabha

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT