ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 9:51 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 9:51 IST
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ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ನೌಕಾಯಾನದ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಒಮಾನ್‌ನ ಶಿನಾಸ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 11ರಂದು ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳ ಆತಂಕ
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂರು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ನೌಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸಾವು
ಜೂನ್ 10ರಂದು ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳ ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಯ ಎದುರು ತನ್ನ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
3
ಜೂನ್ 10ರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು
24
ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
21
ಜೂನ್ 10ರಂದು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು
ಜೂನ್ 8, ಜೂನ್ 10, ಜೂನ್ 11
ದಾಳಿ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ: ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರ ಸಾವು
OmanIran–Israel war

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