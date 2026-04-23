ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿರೋಧಪಕ್ಷ

ಮಂಗಳೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಪುರುಷರು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಆಗುತ್ತಾರೆಂಬ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಭಯವೇ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ 'ನಾರಿಶಕ್ತಿ ವಂದನ ಮಸೂದೆ' ಸೋಲಲು ಕಾರಣ. ಮಹಿಳಾಪರ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಮಾಜದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಯದ ಶಾಸಕಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಾರಿಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಸಮೀಪ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾರಿಶಕ್ತಿ ವಂದನ ಮಸೂದೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆ ಅಬಲೆಯಲ್ಲ, ಸಬಲೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ವಿಧಾನಸೌಧ, ಸಂಸತ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ನಾರಿಶಕ್ತಿ ವಂದನ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲೆ ಸಹನಾ ಕುಂದರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾರಿಶಕ್ತಿ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೋಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕರಾಳ ದಿನವಾಯಿತು. ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಸೂದೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಅಪಮಾನವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರಲಿದೆ. ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>