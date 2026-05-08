ದೇಶ ಎಂದರೆ ದೇವತೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ: ಓವೈಸಿ ಕಿಡಿ

'ಹೈದರಾಬಾದ್': 'ದೇಶ ಎಂದರೆ ದೇವತೆಯಲ್ಲ, ದೇಶ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸದ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ 'ಜನ ಗಣ ಮನ'ದಂತೆಯೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

'ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಎಂದರೆ ದೇವತೆ, ದೇವರಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವರಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಆಗಲೇ ಸೋಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬದಲಿಗೆ 'ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು' ಎಂದು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು 'ದೇವರು.. ದೇವತೆ' ಎಂದಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಇಂತಹ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆದುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಕುತಂತ್ರ' ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ ಕಾಯ್ದೆ 1971 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯಾಗಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.