ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ವರ್ಷ: 11 ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು..

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನ ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಗೆ 2025ರ ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು) ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರು ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಗರೆದಿದ್ದರು.</p><p>ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿದ್ದರು. ಮೈದಾನದಂತಹ ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತವರು ನಝಾಕತ್ ಅಲಿ.</p><p>ಅನಂತನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಣದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದು ಒಂದು ಕಳೆದರೂ, ಆ ಭೀಕರತೆಯು ಅಲಿ ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಿಂದ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಎನ್ಡಿಟಿವಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಶಾಲು' ವ್ಯಾಪಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವ 30 ವರ್ಷದ ಅಲಿ, ಛತ್ತೀಸಗಢದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ, ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು.</p><p>ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಗುಂಡಿನ ಮೊರೆತ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನಡುವಣ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಂತೆ ಅಲಿ. ಆದರೆ, ಅದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಉಗ್ರರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದ 11 ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮುಂದಾದರು. ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂದೆಯೇ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಅಲಿ, ಆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವ ಉಳಿಯಿತು.</p><p>ನಜಾಕತ್ ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವರ ಮಾವನ ಮಗ ಸೈಯದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಎಂಬವರು ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟರು.</p><p><strong>ಅಲಿಗೆ ಗೌರವ<br></strong>ಛತ್ತೀಸಗಢದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಅಲಿ ಅವರನ್ನು, ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ ಅವರು ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 11) ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ.</p>