ಶ್ರೀನಗರ: 36 ವರ್ಷದ ನಂತರ ರಾಮನವಮಿ– ಮುಸ್ಲಿಮರೂ ಭಾಗಿ

ಶ್ರೀನಗರ (ಪಿಟಿಐ): ಇಲ್ಲಿನ ಹಬ್ಬಾ ಕದಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ರಘುನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಜೀವಕಳೆ ತುಂಬಿತ್ತು. ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಚರಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಮನವಮಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಜೊತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರೂ ಭಾಗಿಯಾದರು.</p>.<p>1990ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಂಡಿತರು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಲಸೆ ಹೋದ ನಂತರ 36 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದೇಗುಲದ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ಜಮ್ಮುನಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶ–ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ದೇಗುಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಾಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಮನವಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಗುಲಾಮ್ ಹಸನ್, ' ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಹೋದರರಿದ್ದಂತೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ದೇಗುಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ರೀನಗರದ ಹಲವು ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಂದೂಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.